Ridefinite le deleghe degli assessori della Giunta Di Ventura

CANICATTI’. La scorsa settimana il sindaco Ettore Di Ventura, ha provveduto alla sostituzione dei due assessori dimissionari, Rosa Maria Corbo e Angelo Messina.

Dopo il giuramento delle due nuove amministratrici, Enza Licata e Flavia Li Calzi, il primo cittadino ha ridefinito le deleghe dell’intera compagine.

Queste, nelle specifico, le competenze assegnate:

Angelo Cuva: Assessorato alle Risorse Culturali e Sportive con delega ai seguenti servizi ed attività – Pubblica Istruzione, Formazione, Beni ed Attività Culturali, Strutture ed Attività Sportive, Promozione Turistica, Eventi e Spettacoli, Agenda Digitale;

Fabio Di Benedetto: Assessorato al Personale e al Patrimonio con delega ai seguenti servizi ed attività – Personale, Patrimonio, Polizia Municipale, Mobilità Urbana e Viabilità, Rapporti con il Consiglio Comunale, e Servizi Demografici;

Giangaspare Di Fazio: Vice Sindaco e Assessorato allo sviluppo territoriale con delega ai seguenti servizi ed attività – Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Centro Storico, Verde Pubblico, Decoro Urbano, Edilizia Privata, Infrastrutture, Servizi Cimiteriali, Politiche Energetiche, Protezione Civile e Società Partecipate;

Antonio Giardina: Assessorato alle Politiche Sociali con delega ai seguenti servizi ed attività – Solidarietà ed Inclusione Sociali, Politiche per la famiglia, Politiche per i minori, Politiche per i disabili, Politiche per gli anziani;

Flavia Li Calzi: Assessorato allo sviluppo Economico e pari opportunità con delega ai seguenti sevizi ed attività – Politiche per l’agricoltura, Commercio, Artigianato e Manufatturiero, Politiche per il terziario, Sviluppo Economico, Programmazione Europea, Rapporti con le associazioni e il volontariato, Politiche giovanili e pari opportunità;

Vincenza Rita Licata: Assessorato alle risorse finanziarie con delega ai seguenti servizi ed attività – Bilancio, Finanze, Tributi;

Umberto Palermo: Assessorato all’Ambiente con delega ai seguenti servizi ed attività – Gestione del ciclo integrato dei rifiuti, Tutela del suolo dell’acqua e dell’aria, Salute Pubblica, Tutela degli animali, Prevenzione e Contrasto del Randagismo.

“Auguro a tutti i miei assessori un ottimo ed efficace lavoro a servizio della Città” il sindaco Ettore Di Ventura