Riconoscimento per Cusumano con il nuovo lavoro: “Un fiore mai sbocciato”

Un altro progetto sta per nascere, finanziato dalla film commission Sicilia. Il regista Simone Cusumano ottiene un riconoscimento con il nuovo lavoro: ” Un fiore mai sbocciato”.

L’idea nasce dalla collaborazione con lo sceneggiatore Carlo D’oro, noto come scrittore di favole per bambini, oggi dedito alla scrittura di sceneggiature. Ex marito di Mandy McElhinney, nota attrice australiana, il quale dopo una lunga attività svolta oltre oceano e rientrato nella sua amata Sicilia. La trama narra la storia di una madre che perde tragicamente la propria figlia di 6 anni in un incidente stradale. Un dramma familiare ambientato in una società che ci obbliga a essere perfetti, quando l’unica alternativa è apparire normali cancellando il ricordo di lei.

Cusumano e D’oro sono due artisti siciliani che amano la propria terra, ciascuno nei diversi ruoli professionali, portano con se l’esperienza la voglia di fare ma soprattutto la ricchezza delle proprie radici, fatta di sofferenza, dolore e voglia di riscatto.

Simone Cusumano, oggi impegnato su più fronti, porta avanti la Sua grande passione per il cinema a fianco di attori molto bravi e conosciuti nel grande schermo. Il riconoscimento della film commission è la dimostrazione che spesso il talento e l’impegno premiano.