Riciclo carta e cartone, appello di Confcommercio

“Fare la raccolta differenziata del cartone nel modo corretto aiuta la città ad essere maggiormente sostenibile”. Queste le parole di Francesco Picarella, Presidente di Confcommercio Agrigento, al lancio della campagna per la sensibilizzazione al corretto riciclo di carta e cartone.

Gli imballaggi cellulosici possono avere molte vite. Basta separarli accuratamente dal resto dei rifiuti per farli tornare a nuova vita sotto forma di nuovi imballaggi, giornali o oggetti di artigianato e design.

Attraverso la campagna “La strada giusta” Confcommercio Agrigento suggerisce a tutti i commercianti della provincia i passi da seguire per differenziare nel modo più corretto: togliere lo scotch e le puntine, piegare i cartoni per ridurre il volume, esporre i cartoni in modo ordinato rispettando l’orario di conferimento.

“Solo attraverso le buone pratiche possiamo rendere più vivibili le nostre città. L’attenzione all’ambiente deve essere parte della politica di ogni azienda se vogliamo che le città siano il luogo migliore in cui poter vivere”, continua il Presidente

Confcommercio Agrigento sta facendo distribuire in tutte la provincia dei volantini per sensibilizzare i commercianti riguardo questa tematica sperando che davvero si riesca a dare una nuova vita non soltanto a carta e cartone, ma alla città stessa.