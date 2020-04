Richiesta informazioni su tributi locali, lettera al sindaco di Favara

Gentile Sindaco, con la presente si chiedono chiarimenti riguardo i tributi locali del Comune di Favara. Considerato il momento di difficoltà che noi tutti, cittadini ed imprese, stiamo affrontando e visti gli intendimenti di sgravi fiscali a livello nazionale e regionale, si desidera conoscere in che modo il Comune di Favara intende affrontare l’emergenza in termini di sostegno economico ai propri cittadini.

E’ noto che le misure di contenimento stanno mettendo in grave difficoltà le imprese, che si trovano senza entrate per un tempo al momento non ipotizzabile e che non possono far fronte ai pagamenti previsti per mancanza di liquidità.

Considerato che sono già state recapitate ad alcuni nostri concittadini le bollette di anticipazione della TARI, diventa urgente una richiesta di sospensione o rinvio dei tributi locali a sostegno dei cittadini e delle imprese.

Confidando in una risposta positiva e sollecita, porgiamo cordiali saluti.