Richiamato perchè senza mascherina minaccia poliziotti: denunciato

Hanno notato un uomo senza mascherina anticovid, in mezzo ad una folla di giovani, davanti ad un locale di piazza San Francesco, e si sono avvicinati per richiamarlo. Un ghanese trentasettenne, già noto alle forze dell’ordine, alla vista dei poliziotti della sezione Volanti, s’è infastidito. All’improvviso è andato in escandescenza, ed ha iniziato ad insultarli e minacciarli pesantemente.

Ha aggiunto di sentirsi perseguitato perché extracomunitario. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo, e a portarlo alla caserma “Anghelone”, dove senza non poche difficoltà lo hanno identificato. L’immigrato è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per le ipotesi di reato di minacce ed oltraggio e resistenza a Pubblico ufficiale.