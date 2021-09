Ricetta facile e veloce a base di cereali, verdure e pesce

๐—™๐—”๐—ฅ๐—ฅ๐—ข ๐—–๐—ข๐—ก ๐—ญ๐—จ๐—–๐—–๐—›๐—œ๐—ก๐—˜, ๐—ฆ๐—”๐—Ÿ๐— ๐—ข๐—ก๐—˜ ๐—˜ ๐—™๐—˜๐—ง๐—”

๐—ฎ๐—น ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ณ๐˜‚๐—บ๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—น๐—ถ๐—บ๐—ผ๐—ป๐—ฒ

Tra le ultime ricette estive, questo piatto fresco e facilissimo per un pranzo leggero e super gustoso!

300 gr di farro

2 ๐˜ป๐˜ถ๐˜ค๐˜ค๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ

100 ๐˜จ๐˜ณ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ด๐˜ข๐˜ญ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ง๐˜ง๐˜ถ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ

170 ๐˜จ๐˜ณ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ต๐˜ข

๐˜“๐˜ข ๐˜ด๐˜ค๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ป๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ป๐˜ป๐˜ฐ ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ

๐˜œ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ช๐˜ค๐˜ค๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฐ ๐˜ฅ’๐˜ข๐˜จ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฐ

๐˜‹๐˜ถ๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ฐ๐˜จ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ข

๐˜–๐˜ญ๐˜ช๐˜ฐ ๐˜ฆ๐˜น๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜จ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ช๐˜ท๐˜ข ๐˜ฒ.๐˜ฃ.

๐˜š๐˜ข๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ฒ.๐˜ฃ.

Tagliare le zucchine a cubetti e saltarle in padella per 10 minuti con lo spicchietto d’aglio e l’olio. Salare, aggiungere una grattugiata di buccia di limone e le foglie di menta.

Nel frattempo cuocere il farro per il tempo indicato sulla confezione. Condire con le zucchine, il salmone a pezzettini, la feta sbriciolata e altra scorzetta di limone.