Quindici giorni senza la trentottenne Marianna Bello. I vigili del fuoco non si arrendono e continuano a cercare la casalinga e madre di tre figli. La pioggia non frena le attività al centro di coordinamento ricerche di via Olanda. La speranza di tutti è quella di restituire il corpo della donna ai familiari. Non sono giorni semplici anche per via del maltempo che complica le operazioni di scavo.

Nel frattempo la Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali valida per la giornata di giovedì 16 ottobre. Le previsioni indicano condizioni di instabilità diffusa su gran parte della Sicilia con precipitazioni sparse, localmente di forte intensità, che potranno assumere anche carattere temporalesco. L’attenzione resta alta soprattutto a Favara e nelle aree interne e costiere della provincia di Agrigento, dove sono possibili rovesci intensi e accumuli localizzati di pioggia.

