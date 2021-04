Ricerche di mercato: i servizi di Central Marketing Intelligence per le aziende

Investire nel marketing non basta per far crescere il proprio progetto, bisogna investire in marketing intelligence per ottenere i risultati sperati. Nel mercato economico attuale la concorrenza è sempre più spietata, così come la maggior parte dei settori sono diventati più competitivi rispetto a qualche anno fa.

Per sopravvivere in questo scenario economico e per conquistare un posto di rilievo nel proprio settore, è indispensabile ottimizzare il budget a disposizione per il marketing con la definizione e il perseguimento di una strategia efficace.

Per evitare di commettere errori grossolani ottenendo il massimo beneficio dalle strategie di marketing, consigliamo di affidarsi a esperti del settore. Nello specifico suggeriamo Central Marketing Intelligence: prima realtà italiana a fornire ricerche di mercato e analisi della concorrenza efficaci e all’avanguardia focalizzate sull’analisi dei big data.

Esplorando il sito ufficiale della società di ricerca, www.centralmarketingintelligence.it/, è possibile scoprire nel dettaglio le caratteristiche di tutti i servizi proposti, pensati appositamente per le aziende e per i professionisti che desiderano migliorare o rafforzare la propria posizione di mercato.

Analisi della concorrenza

Il primo passo per migliorare il proprio posizionamento nel mercato consiste nell’effettuare un’analisi della concorrenza. Tutte le aziende dovrebbero basare le loro strategie sulla conoscenza dei dati ottenuti dallo studio dei competitor. Purtroppo non è una pratica così consolidata nelle aziende, infatti ci sono ancora diverse società che non sfruttano a dovere le potenzialità di questa analisi.

L’efficace studio dei competitor che offre Central Marketing Intelligence si concentra in analisi dettagliate che possono essere definite azionabili. La possibilità di ottenere delle azioni pratiche e concrete pronte all’uso saranno in grado di portare a un miglioramento della performance e della posizione occupata nel mercato di riferimento.

L’analisi dei competitor ha potenzialità notevoli, permette di scoprire e paragonare quali sono le carenze della propria azienda in riferimento ad altri protagonisti del settore e di individuare i punti di forza e di debolezza degli stessi. In questo modo, sarà chiaro e intuitivo capire su quali aspetti lavorare e investire tempo e risorse economiche.

Ricerche di mercato

Il team che compone Central Marketing Intelligence è specializzato anche in ricerche di mercato. Si tratta di uno studio del mercato gestito in maniera professionale, capace di scovare e selezionare i dati rilevanti, facendo emergere pattern che si ripetono nel tempo validi a comprendere come e perché avvengono determinati eventi. Le figure del data scientist e del web marketing intelligence sono competenti proprio nel trovare relazioni nascoste tra dati, facendo emergere informazioni utili da tradurre poi in azioni concrete.

Per tutte le ricerche di mercato, condotte dal team di Central Marketing Intelligence, vengono utilizzati molteplici strumenti professionali, garantendo un risultato sempre all’altezza delle aspettative dei clienti. Vengono analizzate le conversazioni virtuali con strumenti di social listening, abilitati a prendere in esame i post pubblicati sui social network e sui siti correlati al settore in cui l’azienda opera. Vengono utilizzati poi dei software di analisi dei motori di ricerca, per individuare le parole chiave principali e i trend del momento.

Le analisi di mercato prevedono anche l’impiego di software di competitive intelligence, che incrociano più dati in merito allo studio del mercato. Una pratica che permette di governare le trasformazioni naturali che avvengono nel settore, di conoscere le competenze e gli obiettivi della concorrenza, potendo pianificare strategie consapevoli.

L’importanza di affidarsi a professionisti del settore

Scegliere Central Marketing Intelligence per le ricerche di mercato significa affidarsi a dei veri professionisti del settore.

Il team ha già gestito progetti per importanti aziende nazionali e internazionali, ottenendo riscontri positivi dai clienti e offrendo loro la possibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il punto di forza di questa società è sapersi adattare ai personali bisogni del cliente, del suo mercato e delle caratteristiche del suo progetto, per offrire in questo modo un servizio esclusivo e su misura.