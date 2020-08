Ricerche da giorni, ma non si trova il corpo dello scomparso in mare

Da giorni decine di soccorritori sono impegnati nelle ricerche, rese complicate dal mare mosso, del corpo di un uomo avvistato martedì sera nel mare antistante le spiagge di “Balatazze”, a Licata. Impiegato anche un elicottero della Guardia costiera.

All’attività di ricerca, coordinata dalla Guardia costiera, oltre alle forze dell’ordine, partecipano i volontari della Protezione Civile.

Del corpo, però, non c’è alcuna traccia. Secondo indiscrezioni potrebbe appartenere ad un uomo di Licata, la cui auto è stata ritrovata vicino alla spiaggia di “Balatazze”, e che uscito martedì mattina di casa per andare a pesca, non è mai tornato. La certezza sull’identità si potrà avere soltanto quando il cadavere sarà recuperato.

La corrente potrebbe avere portato il cadavere lontano dal luogo in cui era stato avvistato.