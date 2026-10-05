È bastato mettere nuovamente piede sul suolo italiano per far scattare le manette attorno ai polsi di un 61enne di Agrigento. L’uomo, sul cui capo pendeva un ordine di carcerazione per associazione a delinquere di tipo mafioso, è stato bloccato dai Carabinieri non appena è sceso da un volo proveniente dall’estero. Il blitz, fulmineo e pianificato nei dettagli, si è consumato all’interno dello scalo aeroportuale di Palermo-Punta Raisi, dove i militari dell’Arma attendevano il rientro del latitante.

La cattura del presunto esponente mafioso non è stata un caso isolato, ma si inserisce all’interno di un più ampio e straordinario servizio di controllo del territorio. L’attività ad alto impatto ha interessato a tappeto l’area costiera della provincia palermitana, concentrandosi in particolare nei comuni di Carini, Cinisi e Terrasini.

L’operazione interforze è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Carini, supportati dalle stazioni locali dipendenti e dagli equipaggi della Sezione Radiomobile. Al pattugliamento delle strade e alle perquisizioni mirate hanno preso parte anche gli specialisti del Nucleo Cinofili di Palermo e le squadre della Compagnia di Intervento Operativo (Cio) del 12° Reggimento “Sicilia”.

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