Ricercato in Germania, arrestato nell’agrigentino – VIDEO

Ricercato in Germania per traffico di sostanze stupefacenti si era reso irreperibile da alcune settimane. È stato diramato un mandato di cattura internazionale, e l’individuo, un 38enne di Campobello di Licata, è stato scovato dai carabinieri, e arrestato in un casolare nelle campagne campobellesi. L’uomo, che deve scontare 5 anni di reclusione, è stato rinchiuso nel carcere di Agrigento. I particolari del blitz sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa, alla presenza del capitano Francesco Lucarelli, comandante della Compagnia di Licata, e del maresciallo Luca Vitobello, comandante della Stazione di Campobello di Licata. (GUARDA IL VIDEO)