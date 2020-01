Riccardo Gaz al “Tg Zero” di Radio Capital

Il celebre e molto apprezzato dj e animatore agrigentino, Riccardo Gaz, approda a Radio Capital e alla storica trasmissione “Tg Zero”. Riccardo Gaz conversa con gli italiani al telefono, discutendo settimanalmente sui diversi argomenti di attualità. Il “Tg Zero” è in onda ogni giorno da lunedì a venerdì, dalle ore 18 alle 20. Ad Agrigento Radio Capital la si ascolta tra le frequenze 97.3 e 98. L’intervento di Gaz è in scaletta intorno alle 19:30. Lo stesso Riccardo Gaz commenta: “E’ una collaborazione che mi riempie il cuore di gioia, nella mia vita non cambierà nulla, continuerò a fare il mio programma in onda ogni giorno su Radio Vela e preparerò settimanalmente dei blocchi per il Tg Zero di Radio Capital, insomma non vi libererete di me facilmente”.

