Riccardo Gallo a Canicattì: “Attenzione e coinvolgimento verso le basi del partito di Forza Italia”

Il vice coordinatore regionale di Forza Italia onorevole Riccardo Gallo, è stato Canicattì per incontrare oltre agli aderenti al partito, anche amici e simpatizzanti. Con Riccardo Gallo c’erano i consiglieri comunali Diego Ficarra e Luigi Salvaggio, e l’assessore Vincenzo Sciabica. Nel corso dell’incontro si è sviluppato un dibattito costruttivo sulle istanze civiche più incombenti nella città dell’uva Italia e sulle prossime scadenze elettorali.

Al termine Riccardo Gallo ha affermato: “L’incontro con gli amici di Canicattì è stato una proficua occasione di consolidamento e rilancio dei rapporti interni a Forza Italia con le città e il territorio in genere. In tal modo intendiamo riservare sempre maggiore attenzione e impegno verso tutte le realtà politiche locali, affinché la base del partito, gli amministratori tutti, partecipino e si rendano protagonisti, insieme, dei progetti e delle iniziative politiche e amministrative di Forza Italia”.