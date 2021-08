Ricavato tasso di soggiorno: l’elenco dei beneficiari

Il vice presidente provinciale del Codacons di Agrigento, Giuseppe Di Rosa, ha diffuso l’elenco dei destinatari del ricavato della tassa di soggiorno ad Agrigento. “Dalla sagra del grano – commenta Di Rosa- alla presentazione di libri già presentati ad Agrigento almeno tre volte. Sarà un caso, ma una grande percentuale delle richieste di patrocinio sono arrivate negli ultimi giorni di luglio. Non serve aggiungere altro, se non che non si vedevano queste cose da tempo”.

Ecco l’elenco:

Associazione “Progetto Eventi”, 15.000 euro per il concerto-tributo a Battisti nella Valle dei Templi; Associazione Culturale “Southmovie”: realizzazione eventi “Il Cinema sotto le stelle” e “Cortili arte e gusto”, per un totale di otto serate: 3.600 euro; Gruppo Teatrale Caos, spettacolo “Il padre della sposa”: 800 euro; Associazione Bandistica “V. Bellini”, evento “Notte di note….Note di Notte”, 1.300 euro; Associazione Teatrale ”Lanterna Magica”, spettacolo “La mamma è …. sempre la mamma, 800 euro; Associazione Culturale “Teatranima”, due “eventi culturali e di intrattenimento”: 1500 euro; Associazione Culturale ”Visit Agrigento”: realizzazione di due eventi di “promozione culturale, turistica ed enogastronomica”, 1500 euro (dagli atti emerge che la richiesta era di mille euro, ma potrebbe trattarsi di un refuso); Associazione Culturale “Sole e Tradizioni di Sicilia”: 2400 euro per la realizzazione di tre spettacoli del “Pirandello Stable Festival 2021″; Associazione Sportiva Dilettantistica ”I Cavalieri della Valle”: 4000 euro per la realizzazione della “Sagra dei cereali e grani antichi autoctoni”; Associazione Culturale “Rusina” per il concerto del musicista Raphael Gualazzi, 11mila euro; Associazione Culturale “Quintosol”, 4000 euro per il concerto della band “Luna Rossa – Tributo a Renzo Arbore”; Associazione “Welcome Tourist”, 7.600 euro per la realizzazione degli eventi “Notte Bianca Agrigentina” e “Agrigento Street Art”; Associazione Culturale “Centro Cultura Mediterranea” per la realizzazione di rappresentazioni teatrali (non è indicato quante saranno), 1600 euro; Associazione culturale “La Compagnia del Nove”, cinque spettacoli musicali e un concerto: concessi mille euro; Comitato di quartiere “Fontanelle insieme”, per sei eventi (serate di teatro, musica e rassegna cinematografica): 1500 euro; Associazione di promozione sociale “Pani Ca’ Musica”, realizzazione di tre serate musicali: 3.000 euro; Multimedia Digital, fondi per la realizzazione di una guida con itinerario turistico multimediale denominata “Il Colle di Girgenti”: 3000 euro. La somma più “importante” ammonta a 40.000 euro per la casa cinematografica “Palomar” come contributo per la realizzazione delle riprese ad Agrigento della serie “Makari”.