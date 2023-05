Ricatti a volontario della Caritas: chiesti due rinvii a giudizio

I pubblici ministeri di Agrigento Paola Vetro e Gloria Andreoli hanno avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di una coppia di Favara accusata di estorsione pluriaggravata. Si tratta di Salvatore Scarabeo, 35 anni, e Maria Teresa Noto, 32 anni. La prima udienza preliminare è stata fissata il prossimo 11 settembre. A decidere se disporre il processo sarà il giudice del Tribunale di Agrigento Giuseppe Miceli. I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2017 ed il 2018.

I carabinieri da alcune intercettazioni scoprirono un giro di ricatti sessuali tra Favara e Castrofilippo. Nel caso specifico, a finire nella rete della coppia è un settantenne volontario della Caritas. Quest’ultimo, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato vittima di estorsione con continue richieste di soldi avanzate dai due favaresi per non pubblicare alcune registrazioni compromettenti. Il volontario della Caritas, che accompagnava la trentaduenne in ospedale, è stato registrato in più occasioni mentre palpeggiava la donna.

Gli imputati sono difesi dagli avvocati Salvatore Cusumano e Olindo Di Francesco.