Ricatti a sfondo sessuale sul web: raffica di denunce

Raffica di casi anche nell’Agrigentino per il sextortion. Una decina quelli denunciati fra lo scorso anno, e quello in corso, di cui si sta occupando la polizia Postale. Vittime dei ricatti sessuali più uomini, perlopiù maggiorenni, ma anche qualche donna. Tutti adescati sul web, soprattutto sui social, sedotti da donne avvenenti, che chiedono loro di mostrarsi in pose equivoche, e in comportamenti sessualmente espliciti. Una volta “caduti”, ignari, nella rete di delinquenti senza scrupoli, puntualmente è arrivata l’estorsione, con la richiesta di soldi.

“Se non mi dai quanto chiedo, invio video e chat ai tuoi contatti, ai tuoi amici, e ai tuoi parenti”, la formula grosso modo utilizzata, per obbligare a pagare. Il fenomeno del sextortion si sta, purtroppo, diffondendo in tutta la penisola. E, appunto, casi sono stati denunciati anche nell’Agrigentino. Secondo la polizia Postale molto spesso le vittime non parlano per vergogna. Il consiglio è quello di non cedere mai al ricatto, ma di armarsi di coraggio, e denunciare.