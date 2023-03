Ribaltone all’Ars: il Tribunale di Palermo dichiara decaduto Davide Maria Vasta e proclama eletto Salvatore Giuffrida.

Il deputato regionale Davide Maria Vasta, eletto all’Ars nella coalizione di Cateno De Luca, non era eleggibile ed è stato dichiarato decaduto.Lo hanno stabilito i giudici Tribunale Civile di Palermo presieduti da Francesco Micela a cui aveva fatto ricorso Salvatore Giuffrida il primo dei non eletti nella stessa lista, De Luca Sindaco di Sicilia – Sud chiama Nord, difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Sergio Giovanni Verga.

Vasta, candidato sindaco a sindaco di Riposto nelle prossime elezioni amministrative, era ineleggibile in quanto, come hanno stabilito i giudici in sentenza ha rivestito la qualifica di consigliere di amministrazione, con delega, della Cot Società cooperativa. E quindi, secondo la legge regionale, in conflitto d’interesse visto che la società Cot intrattiene rapporti economici con la Regione.

In particolare, si legge nella sentenza, Vasta «ha rivestito la carica di amministratore delegato della C.O.T. Società cooperativa, con delega per la gestione del personale, dal luglio del 2019 sino al 2022; tenuto conto che le elezioni del Presidente della Regione e dei Deputati dell’Assemblea regionale sono state indette con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 491 dell’8.8.2022, pubblicato in Gazzetta in data 10.8.2022, con convocazione dei comizi elettorali per la data del 25.9.2022, le dimissioni risultano essere state formalizzate solo successivamente alla competizione elettorale».