Ad Agrigento è stato riattivato, in presenza del commissario Raffaele Sanzo e della dirigente Maria Antonietta Testone, il punto informativo a Porta Quinta, nella Valle dei Templi, dell’Ufficio relazioni con il pubblico dell’ex Provincia di Agrigento. Si tratta dell’Ufficio che fornisce assistenza e supporto a turisti e visitatori che ogni giorno affollano l’area archeologica di Agrigento, e si avvale, come negli anni precedenti, del supporto del personale dell’ex Provincia, compresi i dipendenti delle sedi periferiche dell’Ufficio in provincia. L’ufficio sarà in funzione da lunedì a venerdì dalle 9:30 alle 18:30 ed il sabato dalle 9:30 alle 13.