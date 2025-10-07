Riapre a Siculiana la strada di Cantamatino, chiusa a seguito della frana del 21 novembre 2021. Dopo un lungo periodo di attesa, grazie al finanziamento della Protezione civile regionale e a un attento lavoro di progettazione e intervento, la strada è stata ripristinata e messa in sicurezza. La strada di Cantamatino rappresenta una via di fuga strategica per il territorio: collega infatti il centro urbano di Siculiana con diverse contrade abitate e zone rurali, dove si svolgono importanti attività agricole. La sua riapertura è dunque un passo fondamentale per garantire la sicurezza della popolazione e per sostenere il tessuto produttivo locale. La cerimonia d’inaugurazione è in programma mercoledì 8 ottobre alle ore 11 con ritrovo all’ingresso di via Canale, saranno presenti rappresentanti dell’amministrazione comunale, tecnici e professionisti che hanno seguito i lavori, autorità locali e cittadini.

Grande soddisfazione esprime il sindaco Peppe Zambito: “La riapertura della strada di Cantamatino è un risultato molto importante per la nostra comunità. Non si tratta solo del ripristino di una via di collegamento, ma di un’opera che restituisce sicurezza e fiducia ai cittadini. Voglio ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito a questo traguardo: dalla Protezione Civile Siciliana ai tecnici e operai, fino al comitato di cittadini che si è costituito in questi anni per tenere alta l’attenzione su questa problematica. È la dimostrazione che, insieme, possiamo affrontare e superare anche le sfide più complesse. La cerimonia sarà l’occasione per ripercorrere insieme le fasi del progetto, celebrare il lavoro svolto e condividere un momento di comunità”.

