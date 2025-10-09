La giunta comunale di Agrigento, presieduta dal sindaco, Francesco Miccichè, ha deliberato il trasferimento per decentramento della farmacia dalla sede di Via Empedocle 71 alla ex sedicesima sede farmaceutica vacante in zona San Gregorio, a sud est della città, tra gli assi viari di via Cavaleri Magazzeni (da incrocio con via dei fiumi direzione Cannatello – fiume Naro) e via Magellano, già vacante per revoca dell’assegnazione.
A manifestare l’interesse al trasferimento per decentramento per la copertura della sede vacante è stata, sulle 17 farmacie del territorio comunale interpellate, la sola farmacia con sede operativa in Via Empedocle 71, ovvero la farmacia Vajola srl. Il sindaco Miccichè sottolinea: “Il trasferimento per decentramento della farmacia nella zona San Gregorio assolve positivamente alla necessità di soddisfare il superiore interesse pubblico di una maggiore capillarità di servizi farmaceutici nelle zone a maggiore densità demografica”.
Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp