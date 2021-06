Riapre la “casa Pirandello”: difficile convivenza con i drive- in nel piazzale Kaos?

Il 28 giugno prossimo riaprirà il museo della casa natale di Luigi Pirandello, dopo alcuni interventi di ristrutturazione ad opera della Regione Siciliana. Nel vicino piazzale Kaos, adibito a parcheggio per i visitatori del museo, dal mese di novembre scorso è attivo il drive-in per i tamponi anti- Covid, lontano dalla zona abitata e facile da raggiungere. Con la riapertura al pubblico della casa-museo la convivenza con l’allestimento delle strutture per effettuare i tamponi potrebbe risultare difficile anche se, con la chiusura delle scuole, l’affluenza nei drive in è nettamente diminuita. Se difficoltà dovessero esserci, è probabile si opterà per uno spostamento delle strutture per effettuare i test anticovid.