Sarà riaperto entro luglio il Castello di Favara. La struttura, come noto, è stata oggetto di interventi di manutenzione e adeguamento alle normative anche in tema di accessibilità per le persone diversamente abili grazie ad un progetto realizzato dal Comune di Favara e finanziato con fondi del Gal Sicilia Centro Meridionale. Il castello, oltre a tornare pienamente visitabile, ospiterà il “Museo Multimediale delle vie dello Zolfo”. Si tratta del progetto, pensato e redatto dai dipendenti comunali Giacomo Sorce e Carmelo Bellavia, grazie anche agli assistenti amministrativi Antonio Zambito e Rosario Nicotra.

“Valorizzerà una parte della nostra storia – afferma il sindaco Antonio Palumbo -, quella connessa all’attività estrattiva che per secoli è stata unica fonte di sostentamento di molti nostri concittadini, pur senza dimenticare lo sfruttamento dei Carusi e le misere condizioni di chi, per vivere, rischiava di morire. Uno dei tanti progetti che abbiamo intercettato in questi anni e che adesso arriva a compimento, offrendo alla città nuovi servizi e nuove opportunità”.

