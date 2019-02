Riapertura Cattedrale di Agrigento, La Rocca Ruvolo: ”Risultato importante, ora tutelare il colle San Gerlando”

“Sono contenta ed emozionata per la riapertura al culto della Cattedrale di San Gerlando. Un risultato importante che si deve innanzitutto all’Arcidiocesi di Agrigento che in questi anni, ad ogni livello ed in ogni sede, non ha mai smesso di lavorare per ridare alla città il suo duomo. Va dato atto anche dell’impegno del governo regionale per il raggiungimento di questo primo importante traguardo e, in particolare, dell’assessorato regionale alle Infrastrutture che tre anni fa ha cofinanziato l’intervento. Adesso occorre andare avanti con la stessa determinazione per sostenere nuovi interventi per la messa in sicurezza dell’edificio e per il consolidamento del colle”.

Lo ha detto la deputata regionale dell’Udc, Margherita La Rocca Ruvolo, oggi a margine della messa per la riapertura della Cattedrale di Agrigento.