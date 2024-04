Riapertura piscina di Villaseta: un nuovo inizio per lo sport ad agrigento

“Ci scusiamo per l’attesa”. Dopo quattro lunghi anni di chiusura, la Piscina di Villaseta ha finalmente riaperto le sue porte alla comunità agrigentina. Un momento atteso e celebrato, segnato dalle parole di scuse e gratitudine dell’Assessore allo sport Gerlando Piparo e dei protagonisti di questo importante avvenimento.

“L’impegno con la comunità agrigentina è sempre stato al centro delle nostre azioni, e oggi, con la riapertura della Piscina di Villaseta, ci auguriamo che sia un giorno che non solo celebriamo, ma che apra le porte allo sport e a tutte le attività collegate alla piscina”, ha dichiarato l’Assessore.

L’assessore ha voluto ringraziare calorosamente tutte le persone coinvolte in questo processo che ha reso possibile la riapertura: “Dopo una riapertura così impegnativa, dobbiamo innanzitutto ringraziare il gestore, la famiglia Sodano, i suoi assistenti, l’amministrazione comunale e tutto il consiglio comunale. Grazie all’impegno e alla collaborazione di tutti, siamo finalmente riusciti a riaprire questa piscina che rappresenta un patrimonio importante per la nostra comunità”.

La Piscina di Villaseta non è solo uno spazio per il nuoto, ma un luogo di aggregazione e di promozione dello sport per tutti i cittadini. La sua riapertura segna un passo significativo verso la riattivazione delle attività sportive e ricreative per tutta la comunità agrigentina. Per il taglio del nastro erano presenti il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, la giunta comunale e le autorità civili e militari.

In questo momento di rinascita, i cittadini sono invitati a godere di questa struttura e a partecipare attivamente alle varie attività e iniziative che verranno proposte. La Piscina di Villaseta è pronta ad accogliere nuotatori, appassionati di sport acquatici e coloro che desiderano semplicemente trascorrere del tempo in un ambiente sano e divertente.

La riapertura della Piscina di Villaseta rappresenta un motivo di grande gioia e speranza per la comunità agrigentina, un’opportunità per riunirsi, condividere momenti di svago e promuovere uno stile di vita attivo e sano.