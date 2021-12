Riaperta al transito veicolare la S.P. n.1 in località Contrada Fondacazzo, chiusa lo scorso 10 dicembre con ordinanza del dirigente del settore Infrastrutture stradali, in seguito alla caduta di un grosso masso proveniente dal costone di proprietà privata che sovrasta la strada provinciale. Nei giorni scorsi è stata verificata la stabilità del costone e sono state eliminate le condizioni di equilibrio instabile che avevano determinato immediata chiusura della strada provinciale in quel tratto. Sul posto hanno lavorato il personale stradale e i tecnici del Libero Consorzio con la ditta incaricata alla manutenzione straordinaria.