Revisione del monitor Huawei – 4K o tradizionale?

Se stai considerando l’acquisto di un nuovo monitor, potresti chiederti se dovresti andare con un modello 4K o un monitor tradizionale. Questa revisione del monitor Huawei coprirà i vantaggi di entrambe le opzioni, nonché le differenze tra loro. Più aziende stanno ora cercando di adottare pratiche di lavoro ibride e avere la perfetta workstation di Home Office sta diventando essenziale. Ma come puoi dire quale è meglio per te? Abbiamo fatto la ricerca e abbiamo elencato alcune delle nostre migliori scelte per entrambi i tipi di monitor.

Huawei Mateview

Se sei sul mercato per un nuovo monitor, Huawei Mateview è uno da considerare. Questo monitor ultra-portabile è dotato di una risoluzione di 3.840 x 2.560 e un pannello IPS ad alta risoluzione. Il suo display offre una gamma di colori DCI-P3 del 98 % e una luminosità di picco di 500 nit. Il display supporta anche VESA DisplayHDR 400, il che significa che è compatibile con contenuti ad alto raggio.

Il monitor Huawei Mateview ha una copertina posteriore magnetica. Ha una struttura di visualizzazione ricostruita di 13 mm, mentre la sua parte più sottile è di 9,3 mm. Offre anche più opzioni di connettività rispetto al Monitor PC medio. Viene fornito con una porta di alimentazione USB-C e una seconda porta USB-C per i trasferimenti di dati e la ricarica. Ha anche due porte USB-A 3.0 e una porta mini-DP per il collegamento delle cuffie.

3: 2 proporzioni

Un display da 32 pollici con un rapporto 3: 2 è in lavorazione per la linea Huawei Mateview dei laptop. Il nuovo monitor avrà cornici sottili e quasi il 100 percento di un rapporto schermo-corpo. Il monitor Huawei ha uno spazio di colori DCI-P3, che lo rende perfetto per i carichi di lavoro di tutti i giorni, tra cui il editing fotografico mainstream e il lavoro video. Un rapporto 3: 2 è una buona scelta per i tipi creativi, in particolare quelli che vogliono vedere più dati in un unico schermo.

Il suo proporzione 3: 2 lo rende una scelta migliore per gli utenti professionisti. Huawei Mateview è anche compatibile con tutti i dispositivi periferici. Questo lo rende ideale per i grafici.

Un monitor di proporzioni 3: 2 è sempre più comune nei laptop. MateView visualizza due Windows fianco a fianco, creando uno spazio verticale extra per gli utenti. Oltre allo schermo curvo, il monitor Huawei presenta un cuscinetto wireless alla base.

Connettività

Il monitor Huawei Mateview è un display a LED da 28 pollici di alta qualità con risoluzione 4K+ e un rapporto 3: 2. La sua gamma di colori DCI-P3 copre una vasta gamma di colori e il monitor Huawei supporta una delta di meno di due. Il livello di luminosità massima display è di 500 nit e supporta la certificazione HDR400. Nonostante il suo prezzo basso, Huawei Mateview Monitor offre ancora prestazioni di alta qualità.

La connettività del monitor Huawei è eccellente. Funziona con una vasta gamma di dispositivi ed è facile da usare.Huawei Mateview offre un’esperienza connessa in modalità wireless che integra l’esperienza di Huawei Super Device. Puoi lavorare senza cavi da casa o in ufficio con questo monitor elegante ed elegante.

Un’altra caratteristica di questo monitor è la sua porta USB-C. Ti consente di caricare il notebook, trasferire i dati sul monitor e visualizzare i segnali da un dispositivo mobile collegato. Huawei Mateview è compatibile con entrambe le schede grafiche AMD e Nvidia e puoi invertire la carica dei tuoi quaderni attraverso di esso. Se ti stai chiedendo come funziona il monitor Huawei Mateview, continua a leggere per scoprire alcune delle altre caratteristiche del monitor Huawei.

Prezzo

Huawei è un marchio nel mondo dei prodotti tecnologici. I suoi prodotti includono laptop, smartphone e componenti e accessori per PC. La società è inoltre recentemente entrata nel mercato dei monitor. Huawei crea due modelli di Monitor, Mateview e GT. Entrambi sono rivolti all’utente dell’ufficio e al professionista creativo. Tuttavia, i prezzi di questi prodotti variano. Continua a leggere per saperne di più sui prezzi del monitor Huawei. Questo articolo ti darà una panoramica di base di ciò che offre ogni modello.

Huawei Mateview è un monitor da 28,2 pollici con proporzioni 3: 2 e un’accuratezza del colore rispettabile. Ha molti professionisti, tra cui un design elegante e sottile. Il monitor Huawei Mateview 28 richiederà anche uno smartphone Huawei per utilizzare completamente le funzionalità dei prodotti.