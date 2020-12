Rette per gli asili nido piÃ¹ leggere: l’impegno del sindaco MiccichÃ¨

AGRIGENTO. Il Comune di Agrigento è pronto a pagare l’abbattimento dei costi per le rette per il servizio di prima infanzia nelle strutture pubbliche e private relative autorizzate o iscritte all’apposito albo regionale.

Per il 2020 al Comune di Agrigento è stato assegnato un fondo pari a 262 mila euro. Di questi il 50% servirà alla copertura delle spese di gestione dei servizi comunali. L’altro 50 per cento alla realizzazione di Voucher indirizzati alle famiglie per l’abbattimento dei costi per rette. Lo ha deciso il sindaco Miccichè per venire incontro alle spese delle famiglie con figli piccoli in questo periodo di grave crisi economica conseguente alla pandemia. Nei prossimi giorni verranno comunicate le modalità da seguire per potere ottenere il beneficio concesso dalla Regione.