Rete Ovinicoltori Siciliani di Cammarata aderisce alla tracciabilità Blockchain di Lirax

Durante SMAU Palermo è stato annunciata del Membro della Rete dott. Tonino Rizzico, l’adesione della Rete Ovinicoltori Siciliani di Cammarata , alla tracciabilità Blockchain di Lirax.

Il Dr. Sebastiano Tosto presidente della Rete Ovinicoltori Siciliani, esprime ampia soddisfazione per questa iniziativa, ormai avviata da diversi mesi.

Grazie a Lirax la nostra rete puo’ tracciare tutta la filiera del Latte di Pecora, e può dare ancora piu’ valore al nostro prodotto, unico ed esclusivo. Grazie alla tracciabilità in Blockchain abbiamo inoltre la possibilità di vendere all’estero, offrendo una vera dichiarazione di origine a tutti i nostri clienti.

Il Made in Sicily con la Blockchain puo’ essere garantito al 100% in quanto tutta la filiera è realmente identificata, e tutti i retisti si sono identificati in prima persona. La peculiarità del prodotto offerto scelto è proprio quello di evitare le auto-dichiarazioni, vincolando tutti i partecipanti alla filiera, ad una vera e propria presa di posizione nei confronti della Rete, e dei loro clienti, oggi in Italia e presto nel mondo.

Rispetto molti prodotti di tracciabilità in commercio, la scelta fatta nel mese di dicembre 2019 dalla Rete Ovinicoltori Siciliani è dovuta alla volontà di portare nel mondo il Pecorino Siciliano, vera e propria eccellenza della Sicilia.

Grazie alla tracciabilità in Blockchain tutte le piccole aziende agricole del territorio, possono tracciare il loro lavoro. Ad oggi nuove integrazioni tecniche sono in corso, e reputiamo che già entro la prossima estate anche tutte le fasi di analisi del latte saranno tracciate in modo oggettivo usando la piattaforma Lirax. In particolare i fornitori di analisi chimiche e batteriologiche facenti parte della filiera agro-alimentare, stanno già lavorando in modo tale che i dati numerici siamo automaticamente esportati all’interno della piattaforma blockchain, tramite nuovi dispositivi IOT. Con questa integrazione (legata principalmente alla creazione di API — codici che fanno dialogare diversi sistemi informatici tra loro) anche la certificazione oggi rilasciata dai vari enti ed autorità, sarà tracciata oggettivamente al 100%, riducendo ancora di più i rischi di contraffazione. Il cartaceo, che caratterizza il grosso della “garanzia” di quello che oggi viene messo sul mercato, a breve sarà un ricordo, ed i dati, comprese le certificazioni alimentari e mediche, viaggeranno solo in digitale ed aggiunti alla rete Blockchain.

Il dott. Tonino Rizzico, parlando a Palermo ha altresì confermato quanto le imprese siciliane lavorino e guardino con passione e spirito costruttivo alle nuove tecnologie. La Rete Ovinicoltori Siciliani è l’esempio di come la terra di Sicilia guardi al futuro.

La fiducia è proprio alla base dell scelta del dott. Tosto. Con la tracciabilità in Blockchain Lirax si stabilisce una prima ed importante zona di Fiducia — TRUST in inglese — che riesce ad offrire una chiara garanzia a tutti i player di questo ambiente, ed al rispetto delle regole di tutti i partecipanti alla filiera (supply chain) che operano in modo diretto ed indiretto.

Con la tracciabilità del latte di pecora molte zone d’ombra su tutto il processo legato al latte ed ai suoi prodotti vengono risolte. I distributori ed i consumatori potranno da oggi avere sotto mano la vera storia di quello che bevono e mangiano, riconoscendo la qualità e l’affidabilità di questi prodotti.