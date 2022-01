Rete idrica fatiscente: perdite d’acqua al Villaggio Mosè

Perdite d’acqua al Villaggio Mosè, precisamente nella zona vecchia del popoloso quartiere di Agrigento. Il consigliere comunale Gerlando Piparo, chiamato dai residenti, ha contattato l’Aica: operai specializzati si sono recati sul posto per risolvere il problema che ha causato non pochi disagi ai residenti. Purtroppo, ancora una volta, emerge lo stato fatiscente in cui è ridotta la rete idrica cittadina e delle frazioni, un vero e proprio colabrodo con l’acqua che si disperde e che i cittadini comunque sono tenuti a pagare. Al Villaggio Mosè, la furia dell’acqua, ha anche finito con il sollevare il manto stradale che risulta essere pericoloso in più punti.