Rete idrica e fognaria: giorni di lavori ad Agrigento

A partire da oggi, e per i giorni a seguire, ad Agrigento saranno eseguite lavori che riguarderanno interventi di manutenzione sulla rete idrica e sulla rete fognaria. Lo fa sapere, in una nota, l’Aica.

Gli interventi saranno eseguiti da quattro imprese esterne, alle quali è stato affidato l’incarico, e da una squadra di operatori della consortile idrica. Gli interventi riguardano nello specifico: lavori sulla rete fognaria in contrada Fondacazzo; sulla rete idrica in via Dante, in via Cilici, nella frazione del Villaggio Mosè; sulla rete fognaria in piazza San Giacomo e sulla rete idrica in via XXV Aprile. “Altri ulteriori interventi- dicono da Aica- sono già in fase di programmazione e verranno comunicati nei prossimo giorni. Complessivamente AICA ha affidato lavori di manutenzione per la risoluzione delle criticità più urgenti presenti nel territorio comunale di Agrigento per un importo complessivo 200mila euro.”