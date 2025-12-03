“La sostituzione della direzione lavori per l’appalto riguardante le opere di ristrutturazione e automazione della rete idrica del Comune di Agrigento – Primo stralcio – è già stata avviata mediante scorrimento della graduatoria originaria, come previsto dall’art. 110 del Codice dei contratti pubblici”. Aica chiarisce che la procedura garantisce rapidità di nomina, continuità operativa, piena legittimità procedimentale e mantenimento delle competenze professionali richieste. È inoltre precisa che l’attuale direttore dei lavori “resterà in carica fino alla formale assunzione dell’incarico da parte del nuovo nominato, evitando ogni discontinuità nella gestione delle opere”. “Qualora lo scorrimento non dovesse risultare esperibile o i soggetti interpellati non accettassero l’incarico – continua la nota di Aica – nel rispetto della normativa, saranno attivate le procedure alternative previste dalla legge, ovvero una nuova individuazione della direzione dei lavori”.

“Abbiamo agito con tempestività e trasparenza – afferma il direttore generale di Aica Francesco Fiorino -. Lo scorrimento della graduatoria consente di insediare in tempi rapidi un nuovo Direttore dei Lavori, mantenendo le condizioni contrattuali originarie e tutelando l’interesse pubblico. Se lo scorrimento non dovesse andare a buon fine, procederemo secondo le ulteriori modalità previste dal Codice dei Contratti”.

“I cittadini possono stare tranquilli – aggiunge la presidente del CdA, Danila Nobile -, non vi è alcuna criticità sull’appalto, l’opera prosegue e continuerà a farlo senza interruzioni. La scelta di procedere con scorrimento della graduatoria è stata quella più rapida e corretta. E abbiamo previsto già la soluzione alternativa in caso di indisponibilità del soggetto interpellato. La priorità oggi è tutelare l’interesse pubblico, accelerare il lavoro e assicurare che investimenti di questa portata non subiscano rallentamenti. Stiamo vigilando affinché un intervento strategico come questo proceda con serietà, legalità e continuità”. Aica infine conferma che, “alla luce della proposta trasmessa dal responsabile unico del procedimento in data 27 novembre 2025 per attivare lo scorrimento, l’Azienda procederà all’interpello dei soggetti della graduatoria originaria, come previsto dalla legge, e assicura aggiornamento costante ai soci, alle autorità e ai cittadini sull’esito dell’iter di nomina e sull’avanzamento dell’opera”.

