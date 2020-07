RESTO AL SUD, Michele Sodano: AUMENTA DAL 35% AL 50% IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO e DA 50MILA A 60 MILA EURO L’IMPORTO FINANZIABILE PER RICHIEDENTE

Under 46 d’Italia, è stato appena approvato un mio emendamento al Decreto Rilancio che modifica gli incentivi del famoso Resto al Sud, la misura che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali o libero professionali nel Mezzogiorno!

Cosa cambia con l’emendamento approvato: passa dal 35% al 50% il contributo a fondo perduto sull’importo del finanziamento erogato e aumenta da 50 a 60 mila euro l’importo massimo che può essere richiesto per singola persona.

Trascorrerò le prossime settimane a far conoscere in lungo e in largo il provvedimento, perché voglio che quanti più giovani possibili possano approfittare di questa opportunità più unica che rara, per dare vita alla propria iniziativa economica.

Ringrazio gli amici di Agrigento con cui è stato fatto il primo brainstorming sul tema e più di tutti i colleghi del Movimento 5 Stelle e il Governo per aver da subito supportato la mia proposta.

Resto al Sud vale nelle regioni di: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria). I fondi disponibili ammontano a 1 miliardo e 250 milioni di euro.