Resta incastrato sotto il trattore, in elisoccorso trasferito in ospedale

Ha tentato di sbloccare il trattore, quando all’improvviso, è rimasto incastrato e schiacciato dal mezzo. Un pensionato settantenne di Menfi, ora si trova ricoverato all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Gli sarebbero stati diagnosticati dei gravi traumi agli arti inferiori.

Da quello che trapela dal nosocomio non versa in pericolo di vita. Comunque se l’è vista davvero brutta. L’incidente si è verificato, ieri pomeriggio, in contrada “Sant’Antonio”, a ridosso dell’abitato di Menfi.

L’uomo è rimasto intrappolato nel trattore. A soccorrerlo i carabinieri, i vigili del fuoco, e il personale medico di un’ambulanza. E’ stato allertato anche l’elisoccorso giunto da Caltanissetta, e atterrato in un terreno vicino. Poi il trasferimento in ospedale. Sull’incidente sono in corso accertamenti da parte dei militari dell’Arma.