Resta bloccata sul balcone di casa, donna soccorsa dai vigili del fuoco

Da sola in casa resta bloccata sul balcone. La brutta avventura è capitata ad una pensionata ultrasettantenne di Agrigento, “liberata” in seguito all’intervento dei vigili del fuoco (nella foto), i quali chiamati dal vicinato hanno raggiunto la donna.

Una curiosità che sarà ricorrente da oggi in avanti. I vigili per espletare l’intervento di soccorso, hanno indossato tutte le protezioni del caso sul contenimento del contagio del Coronavirus, (tuta, mascherina, guanti).

Teatro del fatto, accaduto ieri mattina, una palazzina della centralissima via Manzoni. L’anziana mentre si trovava sul balcone della propria abitazione, si è chiuso l’infisso. Ha provato e riprovato a spingere, ma senza successo. In casa non c’era nessun altro, e solo i vigili del fuoco potevano aiutare l’anziana. I soccorritori con l’autoscala hanno raggiunto il balcone, e sono riusciti ad aprire l’infisso.