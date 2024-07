I familiari di un anziano, ricoverato presso una Comunità per anziani a Naro, tramite l’Avvocato. Domenico Schembri hanno citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento la societa’ cooperativa che gestisce la comunità ritenendola responsabile per il decesso del proprio congiunto.Nel settembre del 2021 l’ anziano era stato ricoverato perché affetto da un disturbo psicotico aggravato da una severa compromissione delle funzioni intellettive che ne comprometteva l’autonomia. Secondo quanto riferito dall’ avvocato Schembri l’8 Ottobre drl 2023 l’ anziano dopo aver trascorso la notte molto agitato, e’ riuscito ad aprire la serranda esterna del bagno e le ante della finestra ed é uscito n strada facendo perdere le proprie tracce .

Gli operatori della struttura hanno allertato le forze dell’ordine ma nonostante le ricerche anche di numerosi volontari, il C. L. in data 09.10.2023 alle ore 13:00 l’ uomo è stato ritrovato cadavere nei pressi della Via Gaetano Donizetti, in Naro, ai piedi di un dirupo.

Dall’ispezione effettuate dal medico legale sul cadavere e sui luoghi del ritrovamento, – spiega il legale- appare certo che il decesso sia stato causato da una caduta dal dirupo esistente nei pressi della predetta via Donizetti. I familiari, dunque, hanno richiesto il risarcimento del danno parentale per un ammontare complessivo di euro 1.402.481,00 .