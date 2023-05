Responsabile di violazione di domicilio: arrestato operaio

Deve scontare 1 anno di reclusione perché riconosciuto colpevole di violazione di domicilio con sentenza della Corte d’Appello di Palermo. I carabinieri della Stazione di Naro, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, hanno arrestato G.T., operaio narese di 38 anni. Il provvedimento ha disposto la detenzione domiciliare. Il reato, per il quale l’operaio è stato riconosciuto colpevole, è stato commesso a Naro il 3 agosto del 2013. Dopo le formalità di rito dell’arresto, i militari dell’Arma hanno accompagnato l’uomo nella sua abitazione dove dovrà, appunto, stare in detenzione domiciliare per espiare la pena.