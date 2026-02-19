Riconosciuta responsabile di più episodi di furto aggravato e continuato in concorso. I carabinieri della Stazione di Ravanusa, hanno arrestato una sessantunenne del luogo, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura di Agrigento.

La donna deve scontare la pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione. Dopo le formalità di rito è stata accompagnata alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento per espiare la condanna. I reati sono stati commessi tra il febbraio del 2011 e il novembre del 2018.

