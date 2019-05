Personale del Commissariato ha eseguito una misura detentiva emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo a carico di Li Vigni Fabio canicattinese di 43 anni condannato poiché ritenuto responsabile di resistenza a p.u. e lesioni personali. Il predetto, dopo gli adempimenti di rito, è stato condotto presso la sua abitazione per ivi rimanere ristretto in regime di detenzione domiciliare per mesi 4 e giorni 10 di reclusione.