Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e il dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile, Salvo Cocina, questa mattina, hanno sorvolato in elicottero le zone dove si trovano diversi bacini dell’Isola. Tra gli invasi ispezionati dall’alto, la diga Ancipa, Gammauta, il lago di Piana degli Albanesi, Castello, Prizzi, Leone, Rosamarina, Poma e Scanzano. Durante il sopralluogo, Schifani ha potuto constatare che le recenti piogge hanno avuto un impatto positivo sui livelli dell’acqua, con un particolare aumento registrato nella diga Ancipa, che ha raggiunto un volume di 1.7 milioni di metri cubi. “Possiamo affermare che lo scenario generale è in leggero miglioramento. In particolare, vorrei ricordare che la strategia delineata dalla cabina di regia – ha commentato Schifani – mirava a prolungare la vita utile dell’invaso Ancipa, e i risultati attuali confermano la correttezza dell’approccio adottato”.

