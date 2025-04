Nel cuore della primavera, l’ADLER Spa Resort SICILIA offre un’opportunità esclusiva per vivere una giornata di puro relax e benessere, immersi nel cuore della Riserva Naturale di Torre Salsa.

Il pacchetto ADLER SPA SPRING DAY è l’esperienza ideale per chi desidera concedersi una pausa rigenerante in una delle strutture più rinomate dell’isola, a pochi passi da casa.

Il massaggio ADLER Relax Essenze di Sicilia, un trattamento di 50 minuti che utilizza fragranze ispirate agli agrumi, al fico d’india e alla mimosa, sarà un’esperienza sensoriale unica, in grado di rigenerare corpo e mente.

Un Idrodetox al sale di 15 minuti purificherà la vostra pelle, lasciando una sensazione di freschezza e vitalità. Gli ospiti avranno accesso al Mondo ADLER AQUAE, una vera e propria oasi di benessere, che include piscine, saune panoramiche e zone relax con vista mozzafiato. La piscina Sole, quella Dolce e sportiva, insieme alle saune finlandese e bio, sono ideali per chi cerca un’esperienza di totale distensione.

La giornata prevede anche l’accesso al Centro Fitness ADLER Fit, un ambiente dedicato a chi desidera mantenersi attivo anche durante una giornata di relax, con attrezzature moderne e programmi personalizzati per ogni esigenza. Per completare l’esperienza, il Vital-bar offre tisane alle erbe, per idratarsi e ricaricarsi nel corso della giornata. Il pacchetto include un kit spa completo di accappatoio, telo da bagno, telo sauna e ciabattine, per garantire il massimo comfort durante tutta l’esperienza.

Il pacchetto è valido fino al 18 maggio 2025 ed il costo è di 165 € a persona.

Per info e prenotazioni potete inviare una mail al seguente indirizzo: [email protected] o chiamare al numero +39 0922 178 87 00.

