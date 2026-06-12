Prorogati fino al 31 dicembre gli incarichi di tutti i dirigenti della Regione Siciliana. Lo ha deciso la giunta, nel corso dell’ultima seduta, per garantire “continuità, stabilità gestionale e buon andamento dell’azione amministrativa”.

La proroga è stata disposta in attesa che venga completato il processo di razionalizzazione degli assetti organizzativi. Nella stessa seduta, la giunta ha esteso di dodici mesi l’incarico del dirigente generale del dipartimento dell’Acqua e dei rifiuti Arturo Vallone.

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