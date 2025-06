Palermo – Il meccanismo delle nomine nella pubblica amministrazione siciliana è ripartito, ma la macchina si muove con fatica. Troppi posti apicali da coprire, troppo pochi i dirigenti disponibili con requisiti adeguati. E in questa fase, a Palazzo d’Orléans, si naviga a vista.

Tra i primi a restare al suo posto, Roberto Sciarratta, riconfermato alla guida del Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, nonostante abbia già raggiunto i limiti d’età previsti per il pensionamento. La proroga è stata resa possibile da una norma nazionale che consente il prolungamento fino a due anni per dirigenti con esperienza consolidata. Un’opzione che l’assessore regionale ai Beni culturali, Francesco Scarpinato, ha ritenuto necessaria, vista l’assenza di alternative con profili adeguati.

Il vero nodo, però, è strutturale: mancano dirigenti con almeno dieci anni di anzianità, come richiesto dalla normativa. E la riforma che avrebbe dovuto ampliare la platea dei candidabili è ancora ferma all’Assemblea Regionale. Risultato: stallo nelle procedure, difficoltà a sostituire chi lascia, e rischio concreto di proroghe forzate in serie.

Un esempio arriva dal dipartimento Energia, dove il dirigente generale Calogero Giuseppe Burgio ha già chiesto di anticipare la fine del proprio incarico. La sua uscita, prevista a breve, rischia di lasciare un vuoto che finora nessuno è stato in grado di colmare.

A rendere più complesso il quadro è anche il processo di ridefinizione dei vertici amministrativi da parte del governo regionale. Le trattative sono in corso, con i partiti della maggioranza che rivendicano spazi e posizioni nei posti chiave. Attesa, nei prossimi giorni, la nomina del nuovo segretario generale della Regione: in pole ci sarebbe Ignazio Tozzo, attuale ragioniere generale, che a sua volta dovrebbe essere sostituito. Tra i nomi che circolano con insistenza per quella poltrona c’è Katia Murania, specialista nella gestione dei fondi europei.

Intanto, come riporta il Giornale di Sicilia, si avvicinano alla scadenza anche gli incarichi di Maria Concetta Antinoro (Turismo), Grazia Terranova(Audit), e Salvatore Iacolino (Sanità), con Fratelli d’Italia che punta a un cambio al vertice, ma senza l’appoggio pieno del presidente Schifani.

Per accelerare i tempi, l’assessorato alla Funzione Pubblica ha pubblicato gli atti di interpello, invitando i dirigenti interni a manifestare la propria disponibilità. Ma la selezione finale, come spesso accade, sarà decisa sul piano politico.

In questo contesto si segnala anche la nomina di Margherita Rizza, ex presidente dell’Ersu di Palermo, a referente nazionale per il diritto allo studio universitario all’interno di Andisu, l’associazione che coordina enti e organismi del settore.

Lo scenario che emerge è quello di una pubblica amministrazione regionale in affanno, costretta a fare i conti con una carenza di competenze pronte all’uso, proprio mentre l’Isola affronta una stagione cruciale fatta di fondi europei, transizione energetica e promozione culturale.

