Regali di Natale ad Agrigento, la Regione finanzia tre associazioni

Un Natale dorato. Ad Agrigento festività ricche di eventi, cultura, spiritualità, arte e musica. Ma non per quest’anno. Per il 2019 invece prospettive assai ridenti.

Il decreto dell’Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo ha infatti assegnato i finanziamenti volti a “incrementare l’offerta di qualità, la valorizzazione dei siti di interesse culturale ampliare la destagionalizzazione del calendario turistico attraverso la promozione e il supporto delle produzioni integrate e condivide di eventi artistici e musicali proposti da fondazioni, teatri stabili, teatri comunali, e altri soggetti che operano nell’ambito del settore”.

Ad Agrigento sono tre i destinatari dei fondi, tre associazioni: Associazione San Calogero, Associazione Dietro le Quinte, Associazione Cartoonia.

Alla prima verrà destinata la somma di 162.440,00 per le attività che svolgerà ad Agrigento dal 26 al 30 Dicembre. Più di 32.000 euro per ogni giornata.

La seconda, la “Dietro le Quinte” dovrà utilizzare il finanziamento di 105.300,00 euro per le attività da svolgere nel periodo compreso tra il 14 ed i 21 Dicembre prossimi.

Anche la Cartoonia con i 99.430,00 euro stanziati dovrà contribuire ad allietare le festività degli agrigentini tra il 14 ed il 30 Dicembre.

Davvero baciate dalla fortuna dunque le tre candidate agrigentine, soprattutto se si guarda ai soli 24.734,00 stanziati per la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana e all’esclusione di teatri come L’E.A.R. di Messina e Al Massimo di Palermo.

Grande assente anche il Teatro Pirandello di Agrigento, che non figura né tra gli ammessi né tra gli esclusi, probabilmente perché soggetto non richiedente.

Ad Agrigento saranno quindi parecchio ingenti le risorse che andranno a finanziare quelle che il bando regionale definisce “eccellenze artistiche” della città e che avremo modo di apprezzare attraverso le attività che svolgeranno nei quindici giorni delle festività natalizie.

Siamo davvero curiosi di conoscere nel dettaglio i progetti presentati da ognuna delle Associazioni: considerata l’entità dei finanziamenti varrà la pena approfondire quali iniziative di altissimo livello siano in programma il prossimo anno per la città di Agrigento. Pregustiamo già un Natale d’eccellenza: ricco, dorato, magico.