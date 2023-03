Refezione scolastica a Campobello di Licata: agevolazioni per le famiglie

In primo piano il servizio di refezione scolastica a Campobello di Licata – avviato da poco dal Comune, con a sindaco Antonio Pitruzzella -. La pubblica amministrazione ha deciso agevolazioni per i genitori degli alunni residenti a Campobello, frequentanti la scuola dell’Infanzia e il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) pari o inferiore a euro 10.632,94 (in corso di validità) e per quelli che sono in condizioni di disagio socio-economico, ma accertate dall’Ufficio Assistenza, con un Isee non superiore ad euro 5000,00 e che usufruiscono del servizio mensa scolastica. Sono state presentate al Comune istanze per ottenere un contributo o rimborso. Le richieste, redatte e sottoscritte da genitori o tutori, sono state presentate o consegnate all’Ufficio comunale Pubblica Istruzione. L’amministrazione comunale fa presente che il contributo sarà quantificato dall’ufficio in base alle richieste pervenute, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Alla domanda sono stati allegati alcuni documenti, tra cui: fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio, (padre, madre o tutore) in corso di validità, fotocopia dell’Isee (in corso di validità); Codice Iban (del richiedente). Il modulo di domanda e’ stato ritirato presso la portineria del Comune o scaricato dal sito istituzionale. L’amministrazione comunale, inoltre, ha avvisato tutte le famiglie interessate che vogliono ottenere un contributo (retta), aventi una soglia di reddito Isee pari o inferiore a euro 10.632,94, per ottenere un contributo al fine del rimborso, parziale o totale; sono state avvisate anche le famiglie che abbiano un Isee non superiore ad euro 5.000 e che si trovino in gravi condizioni di disagio socio-economico, accertate dall’Ufficio preposto. Per altre informazioni rivolgersi all’ufficio preposto.