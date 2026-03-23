Referendum, Sodano esulta: “Vittoria del No, Agrigento sceglie libera e guarda avanti”

Un risultato che diventa subito lettura politica. Il voto sul referendum sulla giustizia accende il dibattito anche ad Agrigento, dove il candidato sindaco Michele Sodano interpreta l’esito come un segnale chiaro di cambiamento.

«La vittoria del no rappresenta un segnale chiaro che attraversa tutto il Paese e che ad Agrigento assume un valore ancora più forte, è la dimostrazione di un legame autentico con la vita democratica e con i valori della Costituzione», afferma Sodano.

Il candidato sottolinea il carattere del voto: «È stato un voto libero, che ha resistito ai tentativi di organizzazione del consenso. Un dato politico prima ancora che tecnico. I cittadini hanno scelto di partecipare e di respingere ogni forzatura».

Poi il focus sul dato locale, che rafforza la sua analisi: «Nella nostra Agrigento, dove già a metà scrutinio il no si attesta intorno al 60%, emerge un messaggio preciso: gli agrigentini hanno scelto in modo libero. È un no alla vecchia politica, alle dinamiche che tengono ferma la città, un voto che guarda in avanti».

Sodano lega il risultato anche alla prospettiva elettorale: «Il voto rafforza il percorso della nostra coalizione unitaria, politica e civica, rendendola più credibile e radicata. Ringrazio tutta la coalizione: lavorando uniti si può costruire un’alternativa e battere il centrodestra».

Infine, lo sguardo al futuro: «Da qui ripartiamo per far rinascere Agrigento».

Un intervento che inserisce il risultato referendario nel pieno della campagna elettorale, trasformando il voto in un banco di prova politico e in un messaggio diretto alla città.

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