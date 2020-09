Bassa affluenza alle urne in Sicilia per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Il sito del Viminale registra alle 12 un’affluenza pari al 6,41% nei 390 comuni dell’Isola. Il dato piu’ alto e’ stato registrato in provincia di Siracusa (7,16%), il piu’ basso in quella di Agrigento (5,53%). In Sicilia si vota soltanto per il referendum, mentre il turno di Amministrative e’ fissato per il 4 e 5 ottobre.