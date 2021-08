Recuperato elmetto americano della seconda guerra mondiale

Recuperato nei pressi della spiaggia di Foce Gallina, a Licata, un elmetto americano risalente alle seconda guerra mondiale. Il reperto, che ha restituito in uno stato di conservazione eccezionale anche la maschera in gomma del tipo Polaroid in dotazione ai carristi, è stato segnalato dal sub licatese Livio Pennisi. Il recupero è stato eseguito da Fabio Amato, Giovanni morreale e Calogero Bontà, tutti sub del Gruppo Archeologico Finziade. Le concrezioni marine lo avevano saldato agli scogli. Dopo aver avvisato il personale della Soprintendenza del Mare e aver avuto il via alle operazioni di recupero, il gruppo ha lavorato per ore, con martelli e scalpelli, per liberarlo e nel breve termine restituirlo alla fruizione.

Un nuovo cimelio che andrà ad arricchire il Museo dello Sbarco del Chiostro Sant’Angelo.