I vigili del fuoco con un gommone hanno recuperato il cadavere di un migrante a Cala Pulcino a Lampedusa. La salma in avanzato stato di decomposizione, nonostante sia rimasta in acqua da settimane, si è riusciti a stabilire che fosse un uomo. A richiedere l’intervento dei pompieri sono stati i militari della Capitaneria di porto. Il cadavere era legato con una corda nera a uno pneumatico utilizzato come salvagente.