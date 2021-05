Recovery fund, troppo tardi: il piano è già a Bruxelles

Mentre la Commissione Ue ha ricevuto il piano di ripresa e resilienza dell’Italia, insieme a quelli di Austria, Belgio e Slovenia, in provincia di Agrigento si discute su come si sarebbero potuti investire i fondi. Una discussione tardiva come sottolineato dal deputato regionale Carmelo Pullara il quale sul mancato piano riforme e investimenti per la provincia di Agrigento aveva fatto una battaglia isolata già nei primi giorni del novembre del 2020. Una azione politica che gli costò l’espulsione dal gruppo “Democratici e Autonomisti” di cui era presidente. “Sei mesi fa, – spiega Pullara – lanciai l’allarme sottolineando la carenza nel recovery plan per la provincia di Agrigento, più in generale, con una lettera indirizzata a Musumeci e in commissione UE, tra l’altro presieduta da un deputato appartenente al gruppo Autonomisti federati con la Lega , presente all’audizione il vice presidente assessore all’economia, da un lato criticai l’impostazione regionale data ai suggerimenti per i ricovery fund”. Pullara aveva chiesto l’inserimento in agenda proprio di quei progetti di cui da più parti adesso si torna a discutere. Opere che la provincia di Agrigento aspetta da sempre come la chiusura dell’anello autostradale con il completamento del tratto Mazara del Vallo – Gela; l’aeroporto ad Agrigento; Il contrasto alla erosione attraverso il ripascimento della fascia costiera, da Gela a Sciacca. L’approvvigionamento idrico per le campagne e per i centri abitati, con l’adduzione della Diga Gibbesi e le relative condotte Il dragaggio e il risanamento dei porti. Con i miei sostenitori sin dall’inizio – afferma Pullara – ci siamo contraddistinti nel mantenere fede con coerenza ai principi che ci siamo prefissati e questo continueremo a farlo ad ogni costo pronti per difendere la dignità dei siciliani che è stata venduta per salire sul carrozzone. In questo caso – conclude il deputato che dopo quella sfuriata fu rimosso da presidente del gruppo autonomisti – calzi bene il detto: “si chiude la stalla quando sono scappati i buoi”.