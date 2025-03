Tutti ne parlano, ma siamo sicuri di sapere davvero cosa si intende per metaverso? Con questo termine si fa riferimento a uno spazio virtuale a cui è possibile accedere grazie a tecnologie quali Realtà Aumentata o AR e Realtà Virtuale o VR.

Si tratta, quindi, di una sorta di ponte che connette un mondo ipotetico con quello che fisico, creando delle relazioni tra persone che vedono al centro prodotti che di per sé non esistono realmente, in quanto virtuali.Questo concetto è ancora in fase di definizione, pur essendo stato introdotto da ormai diversi anni; i prodromi del fenomeno così come lo conosciamo oggi risalgono agli anni Novanta.

Una cosa è certa. Le applicazioni maggiormente degne di nota interessano i settori dove sussiste una relazione diretta tra aziende e pubblico target, retail su tutti, per i quali rappresentano un’opportunità degna di nota e in quanto tale da considerare fattivamente all’interno delle proprie strategie di marketing. Scopriamo insieme qualcosa di più.

Retail: di cosa parliamo esattamente? Una panoramica concettuale

Andiamo con ordine: vediamo prima di tutto cosa racchiude al suo interno quello noto come retail.

Fanno parte del comportato tutte le realtà che sono specializzate nella vendita di prodotti o servizi che hanno come cliente il consumatore finale, il quale effettua l’acquisto per fini legati all’uso personale e/o familiare. Le dinamiche sono di stampo B2C, ovvero Business to Consumer.

Il termine è di origine francese e può essere tradotto in italiano con l’espressione “vendita al dettaglio”.

Si distingue dalla vendita all’ingrosso, dove i rapporti sono di tipo B2B (Business to Business): il cliente finale di un’azienda è un’altra azienda, nella fattispecie dei rivenditori che hanno poi dei rapporti diretti con i clienti finali.Il concetto di retail viene generalmente applicato alla vendita di prodotti ma, come accennato, può riguardare anche quella dei servizi. Una cosa, comunque, non esclude l’altra: il focus è nella relazione con il cliente, qualcosa che ritroviamo anche nelle nuove dinamiche introdotte con il metaverso.

Retail e metaverso: cosa è possibile visualizzare

Ora che abbiamo chiaro cosa si intende per retail e per metaverso è facile intuire quali prodotti è possibile trovare su quest’ultimo canale online, visualizzandoli principalmente tramite le soluzioni della realtà aumentata, che esamineremo a breve nei dettagli.

Quali sono le tipologie imprenditoriali che investono maggiormente? A offrire una risposta esaustiva è l’Osservatorio del Politecnico di Milano, che ha studiato il fenomeno nel dettaglio, e non soltanto per quanto concerne il retail, attraverso uno studio focalizzato su oltre 220 imprese. È infatti emerso che le suddette attività appartengono a diversi settori tra loro alquanto eterogenei.

Si va dall’arredamento, dove emerge ad esempio una proposta attiva da circa 18 anni per quanto concerne la vendita di divani, ai brand della moda, fino a quelli dell’alta finanza, per fare degli esempi. Il fenomeno sta inoltre dilagando a macchia d’olio nel comparto dell’Entertainment, dove conseguire connessioni tra mondi virtuali e reali viene naturale grazie a una condivisione dell’immaginario.

Il caso del retail è però maggiormente interessante proprio perché il collegamento tra reale e virtuale assume una connotazione concreta, non rimane racchiuso in una dimensione onirica né ipotetica. Trova nuove formule strategiche che si prestano a essere inserite nelle strategie di marketing delle aziende.

Un nuovo modo di relazionarsi, grazie alla realtà aumentata.

Il metaverso sta portando con sé un nuovo modo di relazionarsi, funzionale alla proposta delle imprese più all’avanguardia soprattutto per quanto riguarda il comparto della vendita al dettaglio.

Ciò non sarebbe possibile, tuttavia, senza l’ausilio delle nuove tecnologie che vedono al centro la realtà aumentata. Esse permettono di sovrapporre più dati multimediali nel momento in cui le si utilizza per la visualizzazione un determinato display.

Il meccanismo che sta alla base dell’AR è noto. Attraverso la fotocamera di un device digitale si inquadra un codice, raffigurato su un altro dispositivo oppure su un oggetto, e si accede così a informazioni aggiuntive: può trattarsi di immagini, testi, video sia di animazione che registrati dal vero.

L’intersezione tra metaverso e realtà aumentata sta dando luogo a dinamiche innovative inerenti le relazioni e le procedure di vendita nel panorama del retail, tipiche del mobile shopping e dell’e-commerce, differenti da quelle tradizionali dei negozi fisici nonché dei cataloghi cartacei.

Attenzione, non si tratta di modalità che si escludono a vicenda, non necessariamente almeno, come confermato dal fatto che diverse imprese stanno investendo su entrambi i canali, fisico e virtuale, impostando un approccio di comunicazione omnichannel o multichannel.

A cambiare è soprattutto il punto di vista da cui viene percepito il consumatore, inteso come una figura proattiva e che in quanto tale partecipa personalmente a un ecosistema dove può acquisire esperienze pensate appositamente per lui, dalla forte valenza immersiva.

Le nuove soluzioni si basano su un metodo non più product-centric ma customer-centric: al centro c’è il consumatore finale, non più il prodotto. Una metodologia che nel retail sta trovando ulteriori confini nelle misure approntate per lo shopping, questo proprio grazie alle nuove frontiere emerse col metaverso e la realtà aumentata.

Uno shopping più immersivo e sostenibile

Dal quadro che abbiamo stilato fino a questo momento emerge un nuovo modo di fare shopping per il consumatore, che è al centro di esperienze dal forte potere immersivo: di una comunicazione con un alto tasso di engagement, e in quanto tale basata su connessioni emotive tra marchio e utente.

L’online è stato spesso “rimproverato” di una sorta di freddezza, di assenza di comunicazione: il metaverso sembra sopperire, in maniera diversa dalle relazioni in presenza, a questo limite.

C’è poi un altro aspetto da considerare, tutt’altro che irrilevante, ed è legato alla sostenibilità che presentano queste nuove soluzioni di shopping.

Il metaverso denota infatti un impatto positivo sull’ambiente grazie a una riduzione degli spostamenti tipici dei negozi fisici, inerenti i trasporti effettuati tanto dai clienti che dai dipendenti delle aziende. Dà persino modo di conseguire una programmazione più attenta della supply chain, complice una maggiore misurabilità dei dati di vendita.

Infine, l’utente si sente “meno pressato” ad acquistare: le tecniche sono persuasive, certamente, ma in maniera soft. Alla persona sembra di condurre il gioco, anche perché, del resto, visto l’approccio product-centric, si trova davvero al centro di un mondo dove i confini tra reale e virtuale appaiono sempre più sfumati,

